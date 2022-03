DFB-Team: Mario Basler in seiner SPORT1-Kolumne über WM in Katar, Hummels und Werner

In der Offensive ist es schwierig. Wir haben die großen Stürmer nun mal nicht. Wir müssen hoffen, dass sich Kai Havertz nicht verletzt. Er kann der Spieler sein, mit dem man Fußball spielen kann. Er macht entscheidende Tore. Havertz ist derjenige, der für mich die Position vorne ausfüllen wird und muss. Bei solchen Turnieren gibt es keine Lieblingsposition. Da musst du auch mal da spielen, wo du es vielleicht nicht so gerne machst und dich in den Dienst der Mannschaft stellen. Da geht es um ein großes Ziel mit der Mannschaft, Weltmeister zu werden.