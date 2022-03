DFB: Überraschende Nominierung von Anton Stach zur Nationalmannschaft! Heidel nicht überrascht

Mitspieler Jonathan Burkardt freut sich bei SPORT1 sehr über dessen Werdegang: „Er hat hervorragende Leistungen gezeigt. Anton ist ein netter Kerl, ein guter Typ. Wir haben alle gejubelt, als er in die Kabine kam.“ Für Mainz 05 sei es eine große Sache, „einen A-Nationalspieler zu haben“. Nach Manuel Friedrich, André Schürrle, Lewis Holtby und Nicolai Müller ist Stach der fünfte Spieler, der in seiner Zeit in Mainz für Deutschland berufen wird.