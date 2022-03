Nationalmannschaft: Mit 15 dachte er ans Aufhören! 5 Fakten über Nico Schlotterbeck

Nico kommt aus einer fußballverrückten Familie. Sein Onkel Niels war ebenfalls Profi und kickte unter anderem für die Stuttgarter Kicker, Freiburg und Hannover in der 1. und 2. Liga. Sein Cousin Marvin Zimmermann (früher 1860-Jugend) spielt heute in der 6. Liga beim SV Fellbach. Mit Bruder Keven spielt er aktuell erfolgreich beim SCF. Die Geschwister standen in dieser Saison schon vier Mal gemeinsam auf dem Spielfeld. Früher kickten sie unter anderem auch in der zweiten Mannschaft zusammen. Auch beim DFB-Debüt war Keven dabei und drückte auf der Bühne die Daumen. Interessant: Nico will eigentlich nicht mit seinem Bruder zusammenspielen. Grund: Er will keinen Konkurrenzkampf mit ihm. „Wir wollen uns nicht in die Quere kommen und sind uns extra zwei Jahre lang aus dem Weg gegangen“, so Nico.