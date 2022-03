Shitstorm gegen Thomas Müller: Oliver Bierhoff springt DFB-Star bei

Müller hatte dabei deutlich gemacht, dass er die Menschenrechtslage in Katar keineswegs gutheißt: „Wir hätten es gern anders, aber es ist natürlich nicht so, dass man einfach sagen kann: Macht das mal so, wie wir sagen. Wir versuchen natürlich mit offenen Augen da ranzugehen, für uns als Sportler steht der Sport trotzdem an anderer Stelle - aber wir hoffen, dass trotzdem etwas passiert, auch über die Verbände Hebel in Bewegung zu setzen, dass sich die Lage bessert.“