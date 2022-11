WM 2022: Gnabry über "Kindheitstraum" - WM-Titel "wäre einfach geil"

Es sei ein Traum, bei dem man hoffe, „dass er in Erfüllung geht. Ich glaube, für einen Fußballspieler gibt es wenig Schöneres“, so Gnabry. Auf dem Weg dorthin gelte es bei der schwer in der Kritik stehenden WM im Wüstenstaat „eine gewisse Balance zu finden und uns auf das Sportliche zu konzentrieren“, ergänzte sein Bayern-Teamkollege Joshua Kimmich. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)