WM 2022: Diese Hüften machen Sorgen! DFB-Duo Rüdiger und Müller verletzt, Japan-Spiel in Gefahr?

Flick bleibt trotzdem optimistisch, dass neben Rüdiger auch Müller rechtzeitig topfit wird. „Er hat gut trainiert in München, die Abstimmung mit ihm und dem Verein war sehr gut“, sagte der DFB-Coach, machte aber auch klar, dass es in der Offensive mit Jamal Musiala, Mario Götze und Co. nicht an Alternativen zum Weltmeister von 2014 mangelt: „Auf diesen Positionen haben wir sehr gute Qualität, das brauchen wir aber auch. Wenn die Spieler ihre Top-Performance zeigen, wird es für uns sehr schwierig, wen wir einsetzen.“