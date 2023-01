Rudi Völler als Bierhoff-Erbe? "Dann würde ganz Deutschland jubeln"

Brehme kann eine Lösung mit Völler als erhoffter neuer Heilsbringer und Retter „nur begrüßen“ - und Kritik an dem inzwischen ebenso 62 Jahre alten früheren Stürmerstar dagegen „beim besten Willen nicht nachvollziehen. Rudi ist so beliebt in Deutschland nach dem, was er alles geleistet hat für den deutschen Fußball und auch Bayer Leverkusen.“ (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)