Deutschland - Belgien 2:3, De Bruyne und Lukaku führen DFB-Team vor

Der Schwung nach dem 2:0-Erfolg gegen Peru ist damit verpufft. Stattdessen dürfte diese erste Hälfte bei den DFB-Verantwortlichen zu großen Sorgenfalten führen. Lothar Matthäus setzte in der Pause bereits zum Klartext an.

Matthäus zerlegt DFB-Team in der Pause

Matthäus zerlegt DFB-Team in der Pause

Wolf mit Carrasco überfordert

Bundestrainer Hansi Flick hatte seine Elf im Vergleich zu dem 2:0 gegen Peru auf drei Positionen geändert. Für Nico Schlotterbeck, Emre Can und Kai Havertz starteten Thilo Kehrer, Serge Gnabry und Leon Goretzka.

Das neue Trio hatte aber ebenso wie die Mitspieler von Beginn an riesige Probleme mit einem in der Offensive zaubernden Gegner.

Goretzka verletzt raus

Bundestrainer Flick reagierte deshalb früh mit einem Doppelwechsel. Florian Wirtz und Leon Goretzka mussten raus und Can sowie Felix Nmecha kamen rein (32.).

Bitter: Goretzka hatte sich in seinem 50. Länderspiel am Sprunggelenk verletzt und wackelt nun für das Topspiel gegen BVB am Wochenende.