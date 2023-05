Torwart-Legende glaubt: Manuel Neuers "Zeit in der Nationalmannschaft ist vorbei"

„Bei der letzten WM war er an vier der fünf Gegentore beteiligt“, führte Stein aus, für den Neuer, wenn überhaupt, nochmal beim FC Bayern zu alter Top-Form zurückkommen könnte: „Im Verein kommt er vielleicht nochmal zurück, aber seine Zeit in der Nationalmannschaft ist vorbei.“

Stein findet auch ter Stegen überschätzt

Ter Stegen, der mit Barcelona demnächst die spanische Meisterschaft feiern wird, könne er „zwar nicht ganz so gut beurteilen, aber ich habe von ihm noch nie so viel gehalten“, so Stein: „Er war sicher immer einer der vier, fünf besten Torhüter in Deutschland, aus meiner Sicht aber nie auf dem Sprung zur Nummer 1.“