DFB-Team: Der Druck wächst! Das sagt Völler zu Flicks Experimenten

Der Sportdirektor des DFB zeigte sich enttäuscht - ein Erfolgserlebnis hätte der Mannschaft „natürlich gutgetan“, befand er im Gespräch mit der dpa . Am Freitag hatte sich Völler nach dem 0:1 gegen Polen noch wortlos verabschiedet.

Trotz der Niederlage unterstützte er die personellen und taktischen Experimente von Bundestrainer Flick: „Durch das Benefizspiel von Bremen haben wir in dieser Länderspielphase eine Partie mehr als ursprünglich vorgesehen und deshalb die Möglichkeit, einige Dinge auszuprobieren.“

Der Auftritt in Polen hatte für Alarmstimmung im DFB-Lager gesorgt. Völler konnte Flicks Aufstellung gegen Polen, die unter anderem von Bastian Schweinsteiger scharf kritisiert wurde , aber sogar einen positiven Aspekt abgewinnen

Völler: Es haben nur die letzten paar Prozent gefehlt

„Von der ersten Halbzeit waren wir alle enttäuscht. Das war nicht das, was wir uns nach dem Spiel gegen die Ukraine vorgenommen hatten“, sagte Völler. Im zweiten Durchgang sei die Mannschaft aufgetreten, „wie wir das erwarten. Sie hat die richtige Reaktion auf den Rückstand zur Pause gezeigt, war dominant und hat viele Torchancen kreiert.“

Nun wolle das DFB-Team beim Duell mit Kolumbien überzeugen: „Jetzt wollen wir am Dienstag in Gelsenkirchen mit einem guten Spiel und einem Sieg in die Länderspielpause bis September gehen.“