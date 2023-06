DFB-Team: Füllkrug über Pfiffe der Fans, Versinken im Mittelmaß - und Bayern-Wechsel

Er habe nicht „das Gefühl, dass keiner will, sondern dass uns aktuell Grenzen aufgezeigt werden“. Er fügte in aller Deutlichkeit hinzu: „Da müssen wir schnellstmöglich wieder rauskommen.“

Füllkrug äußert sich zu Bayern-Gerüchten

Der Werder-Stürmer wehrte sich zudem dagegen, dass die offene Zukunft einiger Spieler die Leistung beeinflusst habe. „Das war kein großes Thema an den Tischen“, so Füllkrug, der in der Vergangenheit immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht wurde.