Bayern-Star sagt DFB-Länderspiele ab

Jamal Musiala steht Bundestrainer Hansi Flick für die wegweisenden Länderspiele gegen Japan und Frankreich nicht zur Verfügung. Der Offensivspieler musste wegen Rückenproblemen absagen. Das teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München am Donnerstag mit. Eine Nachnominierung wird es nicht geben. Das bestätigte der DFB auf SID -Anfrage.

Bereits am Mittwoch reiste Niclas Füllkrug aufgrund von Oberschenkelproblemen ab. Für den Dortmunder war Thomas Müller nachnominiert worden. Am Dienstag (21.00 Uhr Uhr/ARD) trifft die DFB-Auswahl in Dortmund auf Vize-Weltmeister Frankreich.