DFB-PK-Ticker zum Nachlesen: Süle erklärt Kimmich-Streit - ter Stegen will Nummer eins sein

Dabei ging vor allem Süle ausführlich auf die Kritik des Bundestrainers ein, sprach über den durch die DFB-Doku öffentlich gewordenen Streit mit Teamkollege Joshua Kimmich und begründete, warum man es als Fußballer verglichen mit Einzelsoprtlern manchmal schwerer habe.

Außerdem sprach ter Stegen über seine Rolle in Abwesenheit von Manuel Neuer und äußerte klare Ziele, während Hofmann Einblicke ins Trainingspensum von Mitspieler Florian Wirtz gab und auf das letzte Spiel gegen Japan bei der WM in Katar zurückblickte.

SPORT1 hat die Aussagen der Pressekonferenz zum Nachlesen:

+++ Kritik an langen Länderspielreisen: Hofmann schließt sich Süle an +++

Gepaart mit dem Punkt, dass unser Körper das Kapital ist und man dann diese Umstellung wegen dem Jetleg hat... Da haben wir, glaube ich, alle die gleiche Meinung. Bei uns ist es in Leverkusen jetzt auch so, dass Palacios (Argentinien) nächste Woche am Donnerstag kommt und wir Freitag schon gegen München spielen.

+++ Süle über lange Länderspiel-Reisen +++

Ich sehe es bei meinen Kollegen, die in Afrika spielen oder zehn Stunden irgendwohin reisen. Giovanni Reyna kommt dann mit Jetleg zurück, das ist glaube ich nicht so gut gewählt.

+++ Süle über Formation +++

Die Formation, die Hansi für unser Spiel wählt, wird die bestmögliche sein, die zu uns Spielern passt. Ich bevorzuge da kein bestimmtes System (Vierer- oder Fünferkette).

+++ Süle über BVB-Block in beim DFB +++

Ich glaube, dass wir mit der Rückrunde letztes Jahr gezeigt haben, wozu wir in der Lage sind. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir mit Felix Nmecha und Niclas Füllkrug zwei Nationalspieler bekommen haben, von denen ich glaube, dass sie ein absoluter Mehrwert sind. Wir haben eine gute Mannschaft, die in allen drei Wettbewerben konkurrenzfähig ist. So gehe ich in die Saison und glaube auch nicht, dass es einen Spieler gibt, der da anders denkt.

+++ Ter Stegen über Auswirkungen einer Neuer-Rückkehr +++

Ich weiß nicht, wie weit Manu in seiner Reha ist. Ich habe gesehen, dass er wieder auf dem Platz war, was mich sehr freut. Nach so einer Verletzung ist es wichtig, wieder auf dem Platz zu stehen und Freude am Spiel zu haben. Für mich sind das aber Diskussionen, die ich nicht beeinflussen kann und für die ich auch relativ wenig Energie verschwende.

+++ Hofmann über WM-Spiel gegen Japan +++

Jeder würde lügen, wenn er sich nicht an die WM zurückerinnert, aber ich denke, dass es dieses Mal ein anderes Spiel wird. Jetzt haben wir ein Testspiel und wollen das Spiel ganz klar gewinnen und zeigen, dass das bei der WM ein Ausrutscher war.

+++ Ter Stegen sieht sich als Nummer eins +++

Ich habe lange auf den Moment gewartet und glaube jetzt, dass ich den Moment nutzen kann. Am Ende muss aber natürlich die Leistung zählen und dem muss man sich unterordnen, aber ich werde alles dafür tun, um meinen Platz zu behalten.

+++ Süle darüber, ob er sich ungerecht behandelt fühlte +++

Es ist ja nicht so, dass das erst seit der letzten Maßnahme ein Thema bei mir ist, dass man meint, darüber urteilen zu müssen, in was für einer körperlichen Verfassung ich bin. Sich im Fußball ungerecht behandelt zu fühlen ist immer relativ dumm, weil man nicht alles selbst beeinflussen kann und nicht nur deine eigene Leistung zählt. Das ist nicht wie zum Beispiel beim Tennis, wo man alleine verantwortlich ist. Im Fußball entscheiden auch manchmal andere und das muss man akzeptieren. Da ist kein Platz um rumzuschmollen, sondern entscheidend ist, wie man mit der Kritik umgeht.

+++ Hofmann über Wirtz +++

Flo ist ein überragender Typ. Er hat letzte Saison eine schwere Verletzung gehabt und sich da bravurös wieder herausgekämpft. Ich sehe ihn jeden Tag im Kraftraum ackern, vor und nach dem Training. Er gibt uns viel Spielfreude und Flexibilität. Er ist mit dem Ball auch unfassbar schnell, was vielen vielleicht gar nicht so auffällt. Ich hoffe für ihn, dass er seine Qualitäten in Zukunft bei der Nationalmannschaft genauso wie in Leverkusen einbringt.

+++ Ter Stegen über Torhüter-Situation ohne Neuer +++

Wir haben hier drei Torhüter dabei, die alle einen hohen Anspruch an sich selbst haben und dementsprechend bin ich in der Situation, dass ich jetzt meine Spiele spielen kann und mich mit den Jungs auf höchstem Niveau beweisen kann. Ich möchte einfach meine Leistung zeigen und dem Team ein Rückhalt sein.

+++ Süle schaut lieber Golf an +++

Sorry, ich hab‘s nicht mitverfolgt. Ich bin kein großer Basketball-Fan, ich schaue dann eher Golf. Ich wünsche den Jungs aber trotzdem, dass sie weit kommen und das Ding vielleicht sogar holen.

+++ Hofmann über Basketballer nach Halbfinal-Einzug +++

Natürlich verfolgen wir das, auch eben auf dem Weg vom Trainingsplatz ins Hotel haben wir die letzten Minuten geschaut und das spannende Ende gesehen. Wenn so ein Turnier ansteht und eine deutsche Mannschaft vertreten ist, versuche ich das aufzusaugen und mitzunehmen. Wenn unsere Landsleute uns da vertreten, merkt man schon in der Mannschaft, dass viele das schauen und darüber reden.

+++ Süle über Flick-Kritik +++

Ich war die letzten zwei Male nicht mit dabei und bin jetzt froh wieder hier im Kreise der Nationalmannschaft zu sein, bei meinen Kollegen. Das ist kein Thema, was mich erst seit gestern begleitet. Ich glaube, Hansi und ich haben ein sehr gutes Verhältnis und haben viele gemeinsame Erfolge gefeiert. Deswegen haben wir eigentlich ein offenes und ehrliches Verhältnis. Er hat mir seine Beweggründe genannt. Die muss ich akzeptieren, aber nicht immer eins zu eins verstehen, weil ich meiner Meinung nach ein gutes Jahr in Dortmund hatte und es meiner Meinung nach verdient hätte, dabei zu sein. Im Sport ist es manchmal so, dass man nicht die gleiche Meinung teilt und Entscheidungen akzeptieren muss. Jetzt versuche ich zu rechtfertigen, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat, dass ich wieder mit dabei bin.

+++ Süle über Streit mit Kimmich in DFB-Doku +++

Wir verstehen uns sehr gut. In der Vergangenheit, vor allem als wir zusammengespielt haben. Ich kenne Jo, seit wir elf sind. Da gibt‘s immer mal Reibung, aber das ist nicht immer was schlechtes, sondern gehört dazu. Jo ist ein guter Kumpel von mir.

+++ Süle wieder im DFB-Aufgebot +++

Nach seinem Denkzettel von Bundestrainer Flick steht Niklas Süle für die Länderspiele gegen Japan und Frankreich wieder im DFB-Aufgebot. „Wir alle sehen eine gute Entwicklung bei ihm. Deshalb ist er dabei. Es war eine gute Reaktion zu sehen. Das war Zweck der Dinge, als wir uns im Juni noch dazu entschieden haben, ihn nicht mitzunehmen“, sagte Flick zur Rückkehr des BVB-Verteidigers.

Wie Süle das alles nun bewertet, wird spannend zu hören sein - auch vor dem Hintergrund der neuen Flick-Denkzettel für die diesmal nicht nominierten Leon Goretzka und Timo Werner.

+++ Flick reagiert auf Rauswurf-Forderungen +++

Bundestrainer Hansi Flick hat zuletzt auf die Forderungen nach einem Rauswurf reagiert und betont, dass er sich damit überhaupt nicht beschäftige. „Das wäre kein guter Ratgeber. So kann ich doch nicht in die Spiele gehen“, erklärte Flick in einem Interview beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Ich bin positiv, wir haben einen Plan, und ich kann versprechen, dass wir gut vorbereitet sind“, betonte der 58-Jährige weiter.

+++ DFB-Spiele gegen Japan und Frankreich +++