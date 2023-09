DFB-Team: Plötzlich Rechtsverteidiger! Das steckt hinter der Kimmich-Wende

Kein neues Experiment: Flick hatte Kimmich bereits beim letzten Gruppenspiel der WM in Katar gegen Costa Rica (4:2) hinten rechts in der Viererkette spielen lassen. Von Flicks Vorgänger Joachim Löw war er in der Vergangenheit - zuletzt bei der EM vor zwei Jahren - ebenfalls häufiger auf dieser Position eingesetzt worden.

Für Kimmich ist weiterhin klar: Er möchte am liebsten im zentralen Mittelfeld spielen. Dort sieht er sich am besten aufgehoben, dort kann er seiner Meinung nach seine Stärken am besten zur Geltung bringen und sich aktiv(er) am Spielaufbau beteiligen.