DFB-Team: Van Gaal als EM-General?

Ein 1,85 Meter großer Ritter, in Fußball-Europa als “General” bekannt, der für Autorität, Offensivfußball, mutige Entscheidungen und unbequeme Ehrlichkeit steht: Ist das nicht genau der Typus Bundestrainer, den der Deutsche Fußball-Bund derzeit sucht?

DFB-Coach Nagelsmann? Darum will Magath anderen Kandidaten

DFB-Coach Nagelsmann? Darum will Magath anderen Kandidaten

Van Gaals Erfahrung: Bundesliga, Barca, England und zweimal die WM

Van Gaal ist allerdings nicht nur doppelt so alt wie der 36 Jahre junge Nagelsmann (der für seine große Karriere als junger Bursche ja auch nichts kann).

Van Gaal stand bei zwei Weltmeisterschaften an der Seitenlinie, zuletzt im Winter 2022, als seine Oranje-Auswahl dem späteren Weltmeister Argentinien ein 2:2 abtrotzte - und erst im Elfmeterschießen des Viertelfinals gegen Lionel Messi & Co. ausschied.

Dreimal hat der Ritter von Oranien-Nassau seinem Heimatland als Nationaltrainer gedient. In der Geschichte der Elftal, die bis 1905 zurückreicht, hat kein Mann an der Seitenlinie einen besseren Punkteschnitt als van Gaal (2,35 Punkte/Spiel).

“Er hat eine einzigartige Fähigkeit, eine Mannschaft zu formen”, sagte Wesley Sneijder 2014 De Telegraaf , nachdem die Niederländer bei der WM in Brasilien Dritter geworden waren.

Mit Führungsfiguren kann van Gaal gut umgehen, auch Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger machten sich in den vergangenen Tagen für die Option van Gaal stark. Am Dienstagabend legte Thomas Müller in der Mixed Zone noch einen drauf: “Wofür er steht, von Philipp (Lahm, die Redaktion) habe ich das Zitat schon gelesen, ist klar: Struktur, Disziplin, Prinzipien.”