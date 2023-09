Brisante Flick-Enthüllungen: Mit diesen Entscheidungen verlor er die Kabine!

Eine Entscheidung, die laut DFB-Boss Bernd Neuendorf „unumgänglich“ war und für viele Wegbegleiter nicht mehr überraschend kam. Schließlich hatten Sportdirektor Rudi Völler und auch die Spieler nach der peinlichen 1:4-Blamage gegen Japan am Samstagabend in Wolfsburg jegliche Treuebekenntnisse für Flick ausgelassen.

Horror-Bilanz für Flick

Watzke hatte schon länger Zweifel

„Das Japan-Spiel hat uns klar gezeigt, dass wir in dieser Konstellation nicht mehr weiterkommen“, wurde Völler, der am Dienstag in Dortmund gegen Frankreich gemeinsam mit Hannes Wolf und Sandro Wagner einmalig auf der Trainerbank sitzen wird, in einer Pressemitteilung zitiert.