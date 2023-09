DFB-Pressekonferenz: Flick legt sich bei Süle fest

Für die deutsche Nationalmannschaft stehen richtungsweisende Testspiele gegen Japan und Frankreich (im SPORT1 -Liveticker) an. Dabei legte sich Flick auf der Pressekonferenz auf zwei Personalentscheidungen fest. Zum einen weicht er von einer DFB-Tradition beim Kapitänsamt ab, zum anderen legt er sich in Bezug auf den Einsatz von Niklas Süle fest.

Nach der WM habe ich kaum was gelesen, das tat mir auch gut. Es gibt im Fußball Dynamiken, die man so nicht vorhersieht. Ich stolz und auch dankbar, dass ich diese Spieler betreuen darf. Es geht darum, sie gut vorzubereiten. Man hat nicht immer diese Erfolge, die man sich wünscht. Das ist aktuell der Fall.

Es ist wichtig, dass sich die Mannschaft einspielt. Aber es kommt auch auf den Matchplan an. Daher lasse ich das noch offen, wo Kimmich am Ende eine entscheidende Rolle für uns spielen kann.

Flick dazu: Kimmich ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Er hat Qualitäten, die er auf verschiedenen Positionen einbringen kann. Er ist ein absoluter Teamplayer und stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Unsere Aufgabe als Trainer ist es, ihn da hinzustellen, wo er der Mannschaft am meisten geben kann. Die Spiele im September gegen Frankreich und Japan sind wichtig für uns, das kann aber im Oktober schon wieder anders aussehen.

Das DFB-Team trifft in den anstehenden Länderspielen auf attraktive Gegner. Zunächst trifft Deutschland am Samstag ab 20:45 Uhr auf Japan (zum SPORT1-Liveticker). Gegen die Asiaten möchte man sich für die Niederlage bei der Weltmeisterschaft in Katar revanchieren. Am Dienstag wartet dann ab 21 Uhr mit Frankreich (zum SPORT1-Liveticker) ein absoluter Härtetest auf das Team von Hansi Flick.