Flick raus! Das sind jetzt die heißesten Nachfolger-Kandidaten

Hansi Flick ist nach der 1:4 (1:2)-Blamage gegen Japan in Wolfsburg neun Monate vor der Heim-EM als Bundestrainer entlassen worden.

Doch wer könnte die Nachfolge des 58-Jährigen antreten? Der DFB will „zeitnah“ eine Lösung präsentieren . SPORT1 -Chefreporter Kerry Hau nennt bereits ein Kriterium für den Nachfolger: „Es muss einer reinkommen, der sie (die Spieler, Anm. d. Red. ) als Typ packt.“ Wer das sein könnte?

Julian Nagelsmann (36, noch beim FC Bayern unter Vertrag)

Der am heißesten gehandelte Name ist Julian Nagelsmann, der erst im März beim FC Bayern München beurlaubt wurde. Sein Vertrag läuft dort allerdings noch bis 2026. Der DFB müsste sich mit dem deutschen Rekordmeister einigen. Eine Ablöse würde wohl fällig werden. Keine einfache Situation für den finanziell angeschlagenen Verband.

Zudem ist es fraglich, ob sich Nagelsmann jetzt schon für eine Nationalmannschaft entscheidet. „Ich glaube, dass er mit 36 Jahren noch nicht so weit ist, dass er lieber die tägliche Arbeit mit einer Mannschaft will und braucht“, sagte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus. Zuletzt wurde Nagelsmann auch mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.