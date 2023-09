Gündogan über Flick: „Habe das Gefühl, Hansi im Stich gelassen zu haben“

Ein Tag nach der Freistellung von Bundestrainer Hansi Flick wurde der Spieler des FC Barcelona nach seinem Empfinden und der Stimmung in der Mannschaft in Bezug auf das Flick-Aus befragt. Gündogan antwortete: „Die Stimmung ist gerade ein Mix aus Trauer, Frust, Enttäuschung. Ich als Spieler habe das Gefühl, Hansi im Stich gelassen zu haben. Er war immer fokussiert, voller Tatendrang. Leider haben wir es als Truppe nicht geschafft, das umzumünzen.“

Die Entscheidung des DFB-Präsidiums ging demnach weder am neuen Kapitän noch am Rest der Mannschaft spurlos vorbei.

Beim Länderspiel gegen Japan am Samstag hatte die deutsche Nationalmannschaft in der ausverkauften Volkswagen-Arena deutlich mit 4:1 verloren. Dabei rief nahezu keiner der elf Spieler sein Potenzial ab, teilweise führten einfache individuelle Fehler zu Gegentoren. Am Folgetag hatte der DFB in einer Pressemitteilung die erste Trainer-Freistellung in der Geschichte des deutschen Fußball-Bundes bekannt gegeben.