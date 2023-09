Klartext von Julian Brandt: "Darauf habe ich keinen Bock mehr"

Brandt: Sage Flick, wie ich die Dinge sehe

Daran will Brandt seinen Anteil haben. Nach schwierigen ersten Jahren beim BVB ist er mittlerweile Stammspieler in Dortmund: „Bei einigen geht das schneller mit dem Reifeprozess, bei mir hat es etwas länger gedauert“, gibt er zu.

Entscheidend sei die Performance als Team: „Du wirst es nie allein schaffen, erfolgreich zu sein, da ist es auch ganz egal, ob du Führungsspieler bist oder die Binde trägst.“ Als Beispiel für diese These führte Brandt seinen BVB-Kollegen Marco Reus an.

„Auch Marco Reus hat das erlebt“

Diesen bezeichnete er als „Idol meiner Jugend.“ Reus sei ein sensationeller Spieler: „Auch er hat erlebt, dass man alle anderen braucht. Und selbst als fast alles passte, konnte er die Schale am Ende nicht in den Händen halten. Was ich sagen will: Es muss alles passen, wenn du als Team Erfolg haben willst.“