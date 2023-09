Schicksalsspiel eins für Flick! Bundestrainer wagt Kimmich-Experiment

Auf die deutsche Nationalmannschaft wartet eines der wichtigsten Freundschaftsspiele ihrer Geschichte. Beim Duell mit Japan in der ausverkauften Volkswagen-Arena (20.45 Uhr im LIVETICKER ) geht es um eine sportliche Trendwende - und die Zukunft von Bundestrainer Hansi Flick. Die Fans pfiffen vor der Partie bei der Verlesung des Namen übrigens vereinzelt.

Das DFB-Team und ihr Coach stehen seit dem WM-Debakel von Katar in der Kritik. Bei dem völlig verkorksten Winterturnier hatte die deutsche Auswahl zum Auftakt gegen Japan verloren und die Chancen auf ein Weiterkommen damit schon früh schwinden lassen. Nun kommt es zum Rematch, das erneut weitreichende Folgen haben könnte.

Bei dieser Revanche stellt Bundestrainer Flick in seiner Startelf zwar keine nominellen Überraschungen auf, und hält dennoch kleinere Kniffe bereit. So bietet er Florian Wirtz im offensiven Mittelfeld auf und gibt ihm eine weitere Chance .

Flick erklärt Kimmich-Umstellung: „Er ist ein Teamplayer“

Und weiter: „Wir freuen uns natürlich, dass er da seine Qualitäten einbringen kann. Wir bauen ja meistens mit einer Dreierkette auf. Das heißt, er wird auf die Sechserposition reinrücken. Und das ist, was er kann und natürlich noch besser spielen kann. Und wir freuen uns, wenn er auf dieser Position dann seine Impulse setzen kann.“

RTL -Experte Lothar Matthäus begrüßt diesen Schritt. Er sagte: „Kimmich ist da kein Experiment. Er ist da groß geworden. Gündogan hat Flick zum Kapitän gemacht. Dann muss er den auch im Zentrum spielen lassen. Ich habe es vor Monaten schon gesagt, dass Gündogan und Kimmich sich trennen müssen und man so ein Problem löst.“

In der Innenverteidigung rückt Niklas Süle an die Seite des Abwehrchefs Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck komplettiert links die Viererkette. Emre Can und Gündogan bilden davor ein Duo, die offensive Dreierreihe besteht aus Leroy Sane, Florian Wirtz und Serge Gnabry. Kai Havertz stürmt.