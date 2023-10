DFB-Kader: Nagelsmann holt Bayern-Star zurück - und überrascht!

Das DFB-Aufgebot für die kommenden Länderspiele in den USA wird am Freitag gegen 10 Uhr bekannt gegeben.

Nagelsmann überrascht mit Führich

Am 9. Oktober reist der DFB-Tross für zehn Tage in die Staaten. Am 14. Oktober steht das Duell mit den USA an, am 18. Oktober geht es gegen Mexiko.