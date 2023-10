Nationalmannschaft: „Nagelsmann erweckt Deutschland zum Leben“ - Pressestimmen zum Debüt des Bundestrainers gegen USA

Der Einstand ist geglückt und damit auch der Startschuss für die erhoffte Aufbruchstimmung! Beim Debüt von Bundestrainer Julian Nagelsmann hat die deutsche Nationalmannschaft trotz eines zwischenzeitlichen Rückstandes verdient gegen die USA (3:1) gewonnen.

In Hartford glich zunächst Kapitän Ilkay Gündogan (39.) die amerikanische Führung durch den Ex-Dortmunder Christian Pulisic (27.) aus. Nach dem Seitenwechsel ließen Niclas Füllkrug mit seinem achten Tor im zehnten Länderspiel (58.) und Jamal Musiala (61.) den neuen Bundestrainer erneut jubeln. Genau wie seine Vorgänger Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Joachim Löw und Hansi Flick startete auch Nagelsmann mit einem Sieg in seine Amtszeit.

Die überzeugende Leistung des DFB-Teams ist im Ausland ebenfalls nicht unbemerkt geblieben. SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zusammen.

USA

Washington Post: „Die 1:3-Niederlage gegen Deutschland am Samstag in einem hochkarätigen Freundschaftsspiel war in der ersten Halbzeit ermutigend, offenbarte aber auch die Jugend und Schwäche der USA.“

Star Tribune: „Deutschland schlägt die USA in einer Fußballschau mit 3:1, während Reyna zum ersten Mal seit der Fehde unter Berhalter spielt“

AP: „Deutschland schlägt die USA mit 3:1 in einem Freundschaftsspiel. Deutschlands Offensive im ersten Spiel unter Julian Nagelsmann und eine löchrige US-Abwehr stachen hervor.“

USA Today: „Deutschland erteilt dem US-Team eine demütigende Lektion (...) Deutschland zeigte in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung und besiegte die US-Mannschaft in Hartford, Connecticut, mit 3:1.“

England

The Athletic: „Ein guter Nachmittag für Nagelsmann und Deutschland. Deutschland sah gefährlich aus. Mehr noch: Es hat Spaß gemacht, Deutschland zuzusehen, und das war schon lange nicht mehr der Fall. Das ist auch wichtig. Julian Nagelsmann steht vor einer technischen Herausforderung, denn es gibt Bereiche in seiner Mannschaft, in denen die Tiefe der Talente einfach nicht vorhanden ist, aber er muss auch - im Grunde - diese Mannschaft im eigenen Land neu vermarkten. Die deutsche Öffentlichkeit ist desinteressiert und desillusioniert von der Nationalmannschaft, aber Leistungen wie diese, die Lebendigkeit und Leben ausstrahlen, werden hoffentlich dazu beitragen, diesen Prozess umzukehren.“

BBC: „Die Amtszeit von Julian Nagelsmann als deutscher Nationaltrainer begann mit einem Sieg, bei dem der Gastgeber der Euro 2024 die USA in einem Freundschaftsspiel schlug.“

Daily Mail: „Die USA werden bei der 1:3-Niederlage gegen Deutschland einer Realitätsprüfung unterzogen, obwohl Christian Pulisic sie mit einem Traumtreffer in Führung geschossen hat – bevor Ilkay Gündogan die Gegenwehr auslöst, während Julian Nagelsmann sein erstes Spiel gewinnt.“

The Guardian: „Der neue deutsche Cheftrainer Julian Nagelsmann feierte einen gelungenen Einstand: Der viermalige Weltmeister holte einen Rückstand auf und besiegte die Vereinigten Staaten am Samstag in einem Freundschaftsspiel mit 3:1.“

Frankreich

L‘Équipe: „Deutschland feiert den zweiten Sieg in Folge gegen eine tapfere, aber limitierte amerikanische Mannschaft. Gündogan, Füllkrug und Musiala waren Teil des Offensivfestivals bei der erfolgreichen Premiere von Julian Nagelsmann auf der Bank der Nationalmannschaft.“

Spanien

Marca: „Die „Ära Nagelsmann“ beginnt in Deutschland mit dem Sieg gegen die USA“

AS: „Nagelsmann erweckt Deutschland zum Leben.“

Mundo Deportivo: „Julian Nagelsmanns neue Erfahrung an der Spitze der deutschen Nationalmannschaft begann am Mittwoch mit einem 3:1-Sieg gegen die Vereinigten Staaten in einem Freundschaftsspiel in East Hartford, Connecticut, wobei Barcelonas Ilkay Gündogan das deutsche Comeback anführte.“

Italien

Gazzetta dello Sport: „Am Ende gewannen die Deutschen mit 3:1, wobei die Nagelsmann-Elf in der zweiten Halbzeit einen Gang zurückschaltete, aber die Leistung des Mailänder Spielers Pulisic bleibt das Highlight des Spiels.“

Tuttosport: „Siegreiches Debüt für Nagelsmann auf der deutschen Bank: Gündogan, Füllkrug und Musiala schalten die USA aus.“

Schweiz

Blick: „Gelungene Nagelsmann-Premiere. Deutschland dreht Partie dank Traum-Halbzeit.“

Österreich

ORF: „Julian Nagelsmann darf sich über einen gelungenen Einstand als Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft freuen.“

Kurier: „Julian Nagelsmann bekam zum Einstand sein erhofftes Sieg-Geschenk, aber im Regen von Hartford lief erst nach der Pause alles nach Wunsch.“

Kronen-Zeitung: „Traumdebüt für Nagelsmann als Deutschland-Teamchef“

