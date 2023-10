DFB-Team: Nagelsmann droht bitterer Ausfall

Joshua Kimmich fehlte aufgrund einer Erkältung auch beim Abschlusstraining auf dem Gelände des MLS-Klubs New England Revolution in Foxborough am Freitag. Der Einsatz des Starspieler des FC Bayern am Samstag (21.00 Uhr MESZ) gegen die USA in Hartford/Connecticut ist nach SPORT1-Informationen eher unwahrscheinlich.