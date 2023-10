Nationalmannschaft: Abwehrchef? Hummels wird deutlich

Dabei stellte Hummels ausdrücklich klar, dass er sich in einer anderen Rolle wiederfindet als die, die ihm bei früheren Turnieren, unter anderen der EM 2021 noch zustand – damals war er unumstrittener Abwehrchef der Nationalelf: „Ich will erst einmal ausdrücklich sagen: Wenn Toni Rüdiger spielt, bin definitiv nicht nur ich der Anführer.“

DFB: Rüdiger und Tah Defensiv-Leader neben Hummels

So holte sich der BVB-Spieler noch in der ersten Spielhälfte (44.) die gelbe Karte ab, als sich PSV-Verteidiger Sergino Dest den Ball an ihm vorbeilegte, Hummels einen Schritt zu spät kam und den US-Amerikaner rüde von den Beinen holte.

„Wenn die Räume groß sind, wenn man hoch verteidigt, kommt das vor. Es hat zwei, drei Mal gebrannt im Sechzehner, aber es sind nicht so viele Großchancen daraus entstanden“, gestand Hummels. Man hätte in der Halbzeitpause einige kleinere Änderungen vorgenommen, um das Defensivverhalten zu optimieren, eine „gute Maßnahme“.

Wohl auch im Hinblick auf das zweite Testspiel der Länderspielpause gegen Mexiko am Mittwochmorgen deutscher Zeit (ab 2 Uhr im Liveticker auf SPORT1 ) . Das Spiel gegen die Mittelamerikaner wird im Lincoln Financial Field von Philadelphia ausgetragen.

Hummels über Heim-EM: „Wenn die Fans merken, dass wir Bock haben...“

Die Stimmung bis dahin soll wieder an alte Tage erinnern, so auch an das Sommermärchen: „Die Atmosphäre bei der WM 2006 war der Wahnsinn. Wenn wir es schaffen, so eine Atmosphäre zu erzeugen, wenn die Fans merken, dass wir Bock haben, kann man eventuell wieder so eine Atmosphäre kreieren.“