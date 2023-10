Nationalmannschaft: Füllkrug mit beeindruckender Quote - Lob von Nagelsmann

Am Ende belohnte sich Niclas Füllkrug dann doch noch. Der BVB-Stürmer zeigte beim 3:1-Sieg der DFB-Elf gegen die USA eine couragierte Leistung, agierte vor dem gegnerischen Tor allerdings lange Zeit unglücklich. Allein im ersten Durchgang vergab er zwei Hochkaräter. Innerhalb weniger Minuten entschied der 30-Jährige im zweiten Abschnitt aber dann die Partie zugunsten der deutschen Nationalmannschaft mit zwei Aktionen.

Zunächst wurde Füllkrug von Robin Gosens im gegnerischen Strafraum in Szene gesetzt und überwand US-Keeper Matt Turner (58. Minute), nur drei Minuten später bereitete er mit einem klugen Querpass den Treffer von Jamal Musiala zum Endstand vor. Von SPORT1 gab es für diese Performance die Note 2.

Für Füllkrug war es bereits sein achtes Länderspieltor im zehnten Einsatz. Eine starke Quote! In den vergangenen 45 Jahren traf nur ein DFB-Akteur in seinen ersten zehn Spielen öfter (Serge Gnabry (9)).