Nationalmannschaft: Verschlafen! DFB droht Ex-Bayern-Juwel zu verlieren

Yildiz bereits mit Profi-Erfahrung

Yildiz wurde in Regensburg als Sohn eines Türken und einer Deutschen geboren und kam im Alter von acht Jahren zum FC Bayern. Beim deutschen Rekordmeister durchlief er alle Jugendteams bis zur U19, ehe er dem Ruf von Juve folgte und nach Italien wechselte. Der Youngster, der sowohl als hängende Spitze als auch auf den Flügeln auflaufen kann, gilt in Turin mittlerweile als größtes Talent!

Die Entscheidung zahlte sich für ihn aus, er erhielt vor kurzem einen Profivertrag und kam auch schon dreimal in der Serie A zum Einsatz. Zuletzt wurde er am vergangenen Sonntag beim Spiel gegen Atalanta Bergamo in der Schlussphase eingewechselt.