U21 in EM-Qualifikation mit Adeyemi

Nationalspieler Karim Adeyemi kehrt für die kommenden EM-Qualifikationsspiele in der Kader der U21 zurück. Die Entscheidung sei "in enger Abstimmung" mit Julian Nagelsmann gefallen, erklärte Trainer Antonio Di Salvo: "Karim hat keine Sekunde gezögert und sofort die Chance gesehen, bei uns nicht nur Spielpraxis und Selbstvertrauen zu sammeln, sondern auch Verantwortung zu übernehmen und voranzugehen."

Der Angreifer von Borussia Dortmund war zuletzt beim EM-Triumph 2021 in der bedeutendsten Nachwuchsmannschaft zum Einsatz gekommen, seitdem hatte er vier Partien für die A-Mannschaft bestritten. Mit Einsätzen bei den Qualifikationsspielen am 13. Oktober in Bulgarien sowie am 17. Oktober in Israel solle sich Adeyemi empfehlen, um "schnellstmöglich wieder eine bedeutende Rolle" beim BVB sowie der A-Nationalmannschaft zu spielen. Auch Teamkollege Youssoufa Moukoko gehört erneut zum Aufgebot.