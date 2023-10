Um wen Nagelsmann seine Offensive aufbauen will

„Jamal Musiala! Ein sehr, sehr flinker Junge. Was der für Situationen auflöst, ist schon beeindruckend“, sagte der erstmals für die A-Nationalmannschaft nominierte Stürmer von Union Berlin am Mittwoch über den Offensiv-Star des FC Bayern .

Sonder-Lob für „Magic Musiala“! Nicht das erste in den vergangenen Tagen. „Jamal ist ein außerordentlich guter und wichtiger Spieler für uns. Ein absoluter Top-Top-Spieler“, betonte Christoph Freund, der Sportdirektor des Rekordmeisters, am Sonntag.

Musiala nach Muskelfaserriss wieder fit

Darum sollte sich Havertz ein Beispiel an Sané nehmen

Darum sollte sich Havertz ein Beispiel an Sané nehmen

"Schüchterner Eindruck, aber...": So schlagen sich die DFB-Neulinge

"Schüchterner Eindruck, aber...": So schlagen sich die DFB-Neulinge

Seine bisherige Ausbeute von einem Treffer und zwei Assist nach acht Spielen will er schnellstmöglich nach oben schrauben. Musiala ist hoch motiviert!

Umso besser aus Sicht von Julian Nagelsmann, dass der Golden-Boy-Anwärter zu Wochenbeginn nahezu ausgeruht in den Flieger Richtung Boston stieg .

In Foxborough, einer Kleinstadt südlich der Hauptstadt des Bundesstaats Massachusetts, dreht Musiala nun im Training auf - und begeistert nicht nur seine Mitspieler.

Nach SPORT1 -Informationen plant Nagelsmann den 20-Jährigen fest für sein Debüt als Bundestrainer am Samstag gegen die USA ein.

Nagelsmann will Musiala und Wirtz entfesseln

Musiala gilt mit Blick auf die Heim-EM ohnehin als Schlüsselspieler. Die Offensive soll – so auch der Plan der DFB-Bosse – langfristig um ihn und auch Florian Wirtz herum aufgebaut werden.

Denkbar, dass er im 4-2-2-2 gemeinsam mit dem Edeltechniker von Bayer Leverkusen auf der Doppel-Zehn gegen die USA startet. Nagelsmann will Deutschlands Super-Bubis entfesseln!

Ziel Weltfußballer

In diesem Jahr hat er es immerhin schon in die Top 30 des Ballon d‘Or geschafft – als einziger Deutscher neben Ilkay Gündogan. Nächstes Jahr will er noch besser abschneiden. Nagelsmann, aber auch Tuchel hätten sicherlich nichts dagegen.