DFB: Präsident Neuendorf kritisiert Adeyemi - Babbel wünscht sich Sperre

Neuendorf: „Man sollte stolz sein...“

Er nannte als Beispiele der jüngeren Vergangenheit den Leipziger Außenverteidiger David Raum und Bayer Leverkusens Offensivkünstler Florian Wirtz, die beide in Nagelsmanns Kader für die Spiele gegen die Türkei am Samstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER bei SPORT1) in Berlin und drei Tage später in Wien gegen Österreich stehen.