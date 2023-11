EM-Qualifikation: Israel vs. Schweiz heute LIVE im TV, Stream & Ticker - Verlegung in Ungarn-Provinz nahe Orban-Heimat

In der EM-Qualifikation steigt am heutigen Mittwoch, 15. November (ab 20.45 Uhr im Liveticker ) das Nachholspiel der Gruppe I zwischen Israel und der Schweiz.

Das Duell hätte ursprünglich am 12. Oktober ausgetragen werden sollen, war dann aber wegen der bis heute höchst brenzligen politischen Lage in Israel im Zuge des Nahostkonflikts abgesagt und von der UEFA verlegt worden.

So sehen Sie die Partie LIVE im TV und Stream

Mehr noch: Weil Großveranstaltungen in Israel derzeit undenkbar sind, findet die Partie nun an einem neutralen Ort statt - und zwar in der Pancho-Arena im ungarischen Felscut, einem Dorf mit weniger als 2000 Einwohnern und sonst sportliche Heimat des Erstligisten Puskas Akademia FC.

EM-Qualifikation: Israel vs. Schweiz in ungarischer Provinz

In der Pancho Arena in Felcsut, inmitten der ungarischen Provinz, steigt die EM-Qualifikation zwischen Israel und der Schweiz

Seinen Namen verdanken Stadion und Verein Ferenc Puskas, dem bis heute bekanntesten ungarischen Fußballer, der dank seines Wechsels zu Real Madrid in Spanien in den 1950er- und 1960er-Jahren „Pancho“ genannt wurde, beim deutschen WM-Triumph 1954 auch gegen das damalige DFB-Team antrat.

In der gerade mal 4000 Zuschauer fassenden Spielstätte, die angesichts ihrer Bauweise mit viel Holz und geschwungenen Schieferplatten von Außen einer Kathedrale ähnelt, gelten am Mittwochabend höchste Sicherheitsvorkehrungen - Fans und Medienvertreter sind nur begrenzt zugelassen.

Stadion wie Kathedrale unweit Orbans Heimat

Weil Israel am vergangenen Sonntag im Kosovo mit 0:1 unterlag, kann die Schweiz sich heute mit einem Sieg für die EM 2024 in Deutschland qualifizieren.

Israel trifft in zwei weiteren Qualifikationsspiele am Samstag ebenfalls in Felscut noch auf Rumänien sowie zum Abschluss am 21. November in Andorra an.