Kimmich wohl im Mittelfeld neben Gündogan

Eine wegweisende Entscheidung hat Bundestrainer Julian Nagelsmann offenbar getroffen. Joshua Kimmich wird auf dem Weg in Richtung Heim-EM im Mittelfeld der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bleiben und dort auch an der Seite von Ilkay Gündogan am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Berlin gegen die Türkei spielen.