DFB-Team: Julian Nagelsmann verkündet den Ausfall von Marc-André ter Stegen - die PK zum Nachlesen.

+++ Die PK ist beendet +++

+++ Nagelsmann über das EM-Finalstadion Berlin und Erdogan +++

+++ Sané über seinen Vertrag +++

„Gedanken habe ich mir noch nicht gemacht. Der Verein will Gespräche führen, aber im Moment will ich mich noch auf die Saison konzentrieren. Der FC Bayern wird mein erster Ansprechpartner sein, alles weitere kommt von alleine.“

+++ Nagelsmann über Kimmichs Position +++

+++ Nagelsmann nochmal zu den ter Stegen +++

+++ Sané über seine Rolle in der DFB-Elf +++

+++ Nagelsmann über die Türkei +++

„Es ist eine fußballerisch sehr gute Mannschaft, die nicht in Schönheit sterben will. Unter Vincenzo Montella haben sie eine etwas andere Spielweise wie zuvor. Ich gehe davon aus, dass sie uns morgen versuchen werden, hoch zu pressen. Sie werden sich nicht nur hinten rein stellen. Sie spielen mutig und wählen einen geradlinigen Weg zum Tor.“

+++ Nagelsmann über deutsch-türkische Talente +++

+++ Sané über seine gute Leistung +++

„Ich hatte eine gute Vorbereitung und habe mich in einen Flow gespielt. Im Moment macht es mir sehr viel Spaß im Verein und in der Nationalmannschaft. Ich habe große Ziele.“

+++ Nagelsmann über einen Rechtsverteidiger +++

„Wir sind immer auf der Suche, die bestmögliche Elf aufzustellen. Benny Henrichs wird morgen von Anfang an spielen, er spielt in Leipzig eine bisher sehr gute Saison. Pascal Groß plane ich eher auf der Sechs ein.“

+++ Nagelsmann über Wirtz +++

„Besonders schätze ich seine Kreativität und seinen Mut am Ball. Er ist sehr fleißig, läuft viele Kilometer bei Leverkusen. Ich glaube, er fühlt sich extrem wertig und angekommen bei Leverkusen - und bei uns ist er noch ein bisschen demütiger in seinem Auftreten. Das darf er aber auch sein. Wir brauchen Spieler wie ihn, Spieler wie Jamal auf diesen Positionen. Ich finde nicht, dass er beim DFB schlecht spielt, aber er darf noch etwas frecher werden.“

+++ Nagelsmann über die Torwart-Frage +++

+++ Nagelsmann über Manuel Neuer +++

+++ Sané über das Spiel gegen die Türkei +++

„Morgen wird es natürlich relativ laut sein, natürlich freut man sich darauf. Ich durfte es ja schon erleben in der Champions League in Istanbul, aber auch in München. Es werden viele türkische Fans dort sein und es wird eine gute Atmosphäre geben.“

+++ Nagelsmann über den Fokus auf die Defensive +++

+++ Nagelsmann verkündet Aus von Ter Stegen +++

+++ Die PK beginnt +++

+++ Adeyemi sagte Länderspiele ab +++

+++ Auch Türkei mit frischem Wind +++

+++ Nagelsmann und Sané beantworten die Fragen +++

Sané ist in dieser Saison in absoluter Topform. Acht Tore und sechs Vorlagen hat der 27-Jährige während der ersten elf Bundesliga-Spieltage schon zustande gebracht. „Die Qualität und Fähigkeit, die er an den Tag legt - wir wissen, was für ein Sahnestück wir da haben bei uns in der Mannschaft“, sagte Bayern-Teamkollege Manuel Neuer unlängst.