Leon Goretzka: "Ich finde das sehr schlau gelöst mit dieser vertraglichen Situation"

Goretzka: „Wir wollen einfach Fußball spielen“

„Das Credo von uns als Mannschaft und auch vom Trainer ist nicht mehr, dass wir Euphorie entfachen wollen, sondern wir wollen einfach Fußball spielen, der dann im Umkehrschluss Euphorie entfachen soll. Diese Reihenfolge ist entscheidend“, schilderte Goretzka. „Wir können noch so viele Autogrammstunden geben oder öffentliche Trainings abhalten. Am Ende geht es darum, guten Fußball zu spielen. Das steht wieder an erster Stelle, alles andere kommt von alleine.“

Nagelsmann hatte im September das Amt des Bundestrainers von Hansi Flick übernommen und erreichte in seinen ersten Länderspielen einen Sieg gegen die USA und ein Remis gegen Mexiko. Am kommenden Samstag trifft der DFB in Berlin auf die Türkei (Samstag ab 20:45 Uhr im SPORT1-Liveticker), drei Tage später gastieren Nagelsmann und Co. beim Testspiel gegen Österreich in Wien.