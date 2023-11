Matthias Sammer kassiert Konter vom DFB: "Welche Kompetenzen bringt er denn bitteschön mit?"

Im Gespräch mit der Sport Bild wurde der 67-Jährige dann noch konkreter in seiner Kritik: „Welche Kompetenz bringt denn bitteschön Matthias Sammer mit? Wenn Borussia Dortmund in den Jahren, die er Berater dort ist, die Champions League gewonnen hätte oder sechsmal Deutscher Meister geworden wäre, dann würde mich das vielleicht ein bisschen mehr beeindrucken, was er so von sich gibt…“