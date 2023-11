"Unser System ist so schlecht, dass sie Angst vor mir haben": Sammer teilt gegen den DFB aus

Matthias Sammer ist mit dem DFB hart ins Gericht gegangen - und hat unter anderem an Sportdirektor Rudi Völler, Nachwuchsdirektor Hannes Wolf sowie Geschäftsführer Andreas Rettig Kritik geübt.

„Die Position eines starken Sportdirektors fehlt weiter. Der Rudi hat nie im Nachwuchs gearbeitet. Hannes Wolf ist fachlich hervorragend, aber kein Anführer - das ist kein Vorwurf, aber es ist so. Mit Andreas Rettig als Geschäftsführer habe ich früher gut zusammengearbeitet, er ist aber auch kein klassischer Sieger“, erklärte Sammer im Bild -Podcast „Phrasenmäher“.

Sammer: „Ein Stück weit Angst vor mir“

„Ich durfte in meiner Karriere alles sein, was der Fußball zu bieten hat: Spieler, Trainer, DFB-Sportdirektor und Sportdirektor beim FC Bayern. Als ich damals aufgrund eines kleinen Gerinnsels - einem kleinen Löchlein an meinem Herzen - aufgehört habe, spürte ich: Es reicht! Ich möchte dem Fußball weiter dienen, aber ich möchte rausgehen aus 24 Stunden, sieben Tage die Woche“, sagte Sammer.