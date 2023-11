U17-WM: BVB-Juwel Herrmann glänzt - und bringt seinen Klub in die Bredouille

Auf ihm ruhen auch im Viertelfinale gegen Spanien am Freitagvormittag (ab 9.30 Uhr im LIVETICKER) die Hoffnungen im DFB-Team. Charles Herrmann von Borussia Dortmund hat in der Achtelfinalpartie bei der U17-WM gegen die USA maßgeblich zum Sieg beigetragen. Mit einem Traum-Freistoßtor und einem Assist fuhr der 17-Jährige bei dem knappen 3:2-Sieg zwei Scorerpunkte ein.

Der Freistoßtreffer gegen die USA ist kein Zufall gewesen. „Ich bin froh, der Mannschaft mit meinem Tor und der Vorlage geholfen zu haben. Freistöße trainiere ich so oft wie möglich und ich bin sehr glücklich, dass es heute so gut geklappt hat“, sagte Herrmann.

Der U19-Stürmer der Dortmunder ist nicht das erste Mal bei dem Turnier aufgefallen. In der ersten Partie gegen Mexiko wurde er bereits von der FIFA zum „Player of the Match“ gekürt, nachdem ihm beim 3:1-Sieg zwei Torvorlagen gelangen und er einen weiteren Treffer einleitete.