U21-Nominierung verweigert: Adeyemi-Berater wehrt sich gegen Kritik

Karim Adeyemi steht derzeit in der Kritik. Der Grund dafür ist seine verweigerte Anreise zur U21, obwohl er von Trainer Antonio da Silva nominiert worden war. „Ich halte es für einen Fehler“, kritisierte DFB-Präsident Bernd Neuendorf bei ProSiebenMaxx .

Auch Markus Babbel ging hart mit dem Profi von Borussia Dortmund ins Gericht. „Man kann es so interpretieren, dass er keinen Bock auf die U21 hat“, meint er. Daher fordert er gar eine Sperre des Flügelspielers.

Nun wehrt sich das Talent gegen die Kritik an seiner Person. „Wir waren sehr überrascht über die Aussagen von Seiten des DFB. Karim hat den Adler bislang immer mit Stolz auf der Brust getragen - und das wird auch in Zukunft so sein“, erklärt Adeyemi-Berater Thomas Solomon bei SPORT1.