DFB-Rückkehr? Kroos könnte sich seinen großen Traum erfüllen - Hinweis beim Abschied?

Dieses Thema bewegt seit Tagen die Fußball-Nation: Kehrt Toni Kroos in die deutsche Nationalmannschaft zurück? Der Superstar von Real Madrid war 2021 nach dem Achtelfinal-Aus gegen England bei der Europameisterschaft zurückgetreten und hatte damals unmissverständlich klargemacht, das Kapitel DFB-Team sei für ihn Geschichte.

Doch der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler betonte damals auch, dass ihm ein Titel fehlt: „Ich hätte mir sehnlichst gewünscht und dafür habe ich nochmals alles gegeben, dass es am Ende 109 Länderspiele gewesen wären und dass noch dieser eine große Titel, der EM-Titel, zum Schluss dazugekommen wäre.“

Kehrt Kroos ins DFB-Team zurück?

Seitdem äußern sich jede Menge Experten zu dieser Thematik, nachdem Antonio Rüdiger, Teamkollege bei Real Madrid, das Thema überhaupt erst ins Rollen gebracht hatte (“Ein Spieler wie er, der sich immer noch auf so einem hohen Level befindet, muss eigentlich dabei sein.“).

Hoeneß: „Wäre ziemliches Titanic-Signal“

Uli Hoeneß jedenfalls, ohnehin kein großer Kroos-Fan mehr, kann den ganzen Gerüchten überhaupt nichts abgewinnen . „Das wäre ein ziemliches Titanic-Signal“, erklärte Bayerns Ehrenpräsident am Montag bei „Sport und Talk im Hangar 7″ auf ServusTV .

Kroos sei zwar „ein überragender Fußballer, aber ich glaube nicht, dass er den deutschen Fußball retten kann“, führte Hoeneß weiter aus. Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht in Kroos keinen Heilsbringer .

„Wenn Kroos Außenverteidiger spielen könnte - okay. Aber im Mittelfeld hat die deutsche Mannschaft den geringsten Bedarf“, schrieb Matthäus in seiner Kolumne für den Pay-TV-Sender Sky : „So macht man ein Fass auf, das man gar nicht braucht.“

Kryptisches Statement von Kross

Ob sich Kroos die Nationalmannschaft noch mal antun will, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten weisen, doch wenn man sich seine Rücktrittserklärung von 2021 genau zu Gemüte führt, scheint ein Comeback eigentlich undenkbar.

Oder doch nicht? In einem kryptisches Statement sagte er bei DAZN angesprochen auf Rüdigers Vorstoß: „Antonio hat in der Tat gefragt. Ich musste lange überlegen, er hat mich auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich selbst diesen Gedanken nicht hatte, der kam erst durch ihn. Dadurch habe ich überlegt und ihm eine Antwort darauf gegeben, die ich heute nicht geben kann.“

Kroos-Rücktrittserklärung 2021 im Wortlaut:

„106-mal habe ich für Deutschland gespielt. Ein weiteres Mal wird es nicht geben. Ich hätte mir sehnlichst gewünscht, und dafür habe ich nochmals alles gegeben, dass es am Ende 109 Länderspiele gewesen wären und dass noch dieser eine große Titel, der EM-Titel, zum Schluss dazugekommen wäre. Den Entschluss, nach diesem Turnier aufzuhören, hatte ich schon länger gefällt.

Es war mir schon länger klar, dass ich für die WM 2022 in Katar nicht zur Verfügung stehe. Vor allem, weil ich für die nächsten Jahre die volle Konzentration auf meine Ziele mit Real Madrid richten möchte.

Dazu werde ich mir von nun an ganz bewusst auch mal Pausen gönnen, die es als Nationalspieler seit elf Jahren nicht mehr gab. Und außerdem möchte ich auch mehr als Ehemann und Papa für meine Frau und meine drei Kinder da sein.

Es war mir eine große Ehre, dass ich dieses Trikot über so einen langen Zeitraum tragen durfte. Ich habe es mit Stolz und Leidenschaft getan. Danke an alle Fans und Unterstützer, die mich mit ihrem Applaus und Jubel getragen und unterstützt haben. Und Danke an alle Kritiker für ihre Extramotivation.