Nationalmannschaft: Neuer oder ter Stegen? Lehmann hat Favoriten

Lehmann: Würde ter Stegen nicht abschreiben

„Lass es mal April sein, dann gibt es noch ein paar Spiele in der Bundesliga und in Spanien und man sieht vor allem auch, wer in der Champions League gut performt“, sagte Lehmann.

Neuer hatte sich nach der WM in Katar einen schweren Beinbruch zugezogen, war fast das ganze Jahr ausgefallen und meldete sich jüngst eindrucksvoll beim FC Bayern zurück. So glänzte er in der Champions League gegen Kopenhagen und wurde dafür in England gefeiert.