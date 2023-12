Toni Kroos und Felix Kroos bewerten deutsche EM-Gruppe

„Können froh sein, dass wir uns nicht qualifizieren müssen“

Weiter sagte er: „Öffentlich zu sagen, dass es eine Gruppe ist, in der wir weiterkommen müssen ... Dann schaut euch doch mal die Spiele an. Ich sage, dass das deutsche Team in der Verfassung, in der wir waren, froh sein kann, dass sie sich als Gastgeber nicht qualifizieren mussten. Da wären noch andere Stolpersteine in der EM-Quali dagewesen. Daher sind wir kein Favorit in der Gruppe.“