Club-Talent Uzun dementiert Entscheidung für die Türkei - der nächste Fall Yildiz?

Ausnahmetalent Can Uzun hat Medienberichte dementieren lassen, wonach er dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) einen Korb gegeben und sich für die türkische Nationalmannschaft entschieden habe. Die Entscheidung werde er erst nach abschließenden Gesprächen im Familienkreis am Wochenende treffen, teilte Uzun dem SID über sein Management mit. Anfang nächster Woche will er öffentlich machen, wo er seine Zukunft sieht.

Zeitung berichtet von Zusage für die Türkei

Zuvor hatte die Istanbuler Tageszeitung Habertürk gemeldet, der 18-Jährige habe der Türkei bereits seine Zusage gegeben. Tatsächlich warb Nationaltrainer Vincenzo Montella in einem Telefonat um den Youngster. Der Coach will Uzun schon für die Länderspiele am 22. März in Ungarn und vier Tage später in Österreich nominieren und sieht ihn als EM-Kandidaten.