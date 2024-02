Legendäre Hoeneß-Kritik an Kroos: Das sagt SPORT1-Experte Effenberg heute

Auch im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 am Sonntag wurde über Kroos diskutiert - und dabei auch auf eine frühere und aufsehenerregende Aussage von Uli Hoeneß geblickt. „Toni Kroos hat in diesem Fußball nichts mehr verloren“, hatte Uli Hoeneß nach dem EM-Aus 2021 im EM Doppelpass gepoltert.

Dabei redete sich der jahrelange Macher des FC Bayern richtig in Rage. „Toni Kroos hat in den letzten 15 Minuten nicht einmal die Mittellinie überquert. Der hat immer in diesem Mittelkreis quer gespielt, aber ich muss mal einen ausspielen, mich mal umhauen lassen“, monierte Hoeneß und ergänzte, er habe bei der EM „keinen Spieler gesehen, der diese Art von Fußball spielt.“