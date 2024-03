DFB-Team: Vom Absteiger zur DFB-Stammkraft! Mittelstädts turbulente Monate

Vom Absteiger zur Stammkraft! Noch vor rund 10 Monaten hätte wohl niemand an einen deutschen Außenverteidiger Maximilian Mittelstädt gedacht. Der 27-Jährige stieg mit seinem Jugendverein Hertha BSC aus der Bundesliga in die 2. Liga ab.

Nicht einmal ein Jahr später nun aber sorgt Mittelstädt maßgeblich dafür, dass in Deutschland so etwas wie eine EM-Euphorie entfacht ist.

„Als kleiner Junge träumt man von solchen Momenten“

„Als kleiner Junge träumt man von solchen Momenten“, meinte der Überflieger nach seinem zweiten Spiel für die deutsche Nationalmannschaft. „Die Leute haben Bock, wir haben die Leute mitgerissen. Das war ja auch unser Ziel, so eine Euphorie zu entfachen“, so der Außenverteidiger.

Mittelstädt zahlt Nagelsmann-Vertrauen zurück

„Dass nicht so viele Spieler diese Position spielen wollen, ist natürlich ein Vorteil für mich“, stapelte Mittelstädt im Jahr 2016, zu Beginn seiner Profikarriere, in einem exklusiven SPORT1 -Interview noch tief.

EM im eigenen Land? - „Klar will ich spielen“

In weniger als drei Monaten beginnt die EM im eigenen Land. „Klar will ich spielen, auf jeden Fall. Was am Ende dabei rumkommt, werden wir sehen. Aber ich fühle mich bereit und bin in der Lage, der Mannschaft zu helfen“, gab sich Mittelstädt selbstbewusst und unterstrich mit seinen ersten beiden DFB-Auftritten gegen Frankreich und die Niederlande seinen Anspruch auf den Platz auf der linken Außenverteidigung.