Wird Gündogan als DFB-Kapitän abgelöst? "Egal, wer die Binde trägt"

Mit dem FC Barcelona bejubelte Ilkay Gündogan am Dienstagabend den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale . Die Katalanen hatten nach dem 1:1-Unentschieden im Hinspiel mit 3:1 (2:1) gegen die SSC Neapel gewonnen . Nach dem Spiel betonte Gündogan, sich trotz der bevorstehenden Rückkehr von Manuel Neuer weiter als Spielführer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zu sehen.

Der langjährige Kapitän Neuer kehrt für den Doppelpack erstmals seit der WM 2022 wieder in die DFB-Auswahl zurück.

Gündogan war noch von Hansi Flick im Juni 2023 zum neuen Kapitän ernannt worden, Julian Nagelsmann hatte den früheren Dortmunder in diesem Amt bestätigt.

Gündogan überzeugt, „dass wir eine sehr sehr gute EM spielen“

Der Bundestrainer habe ihm in einem „ganz kurzen Gespräch“ lediglich gesagt, dass er „natürlich“ beim Start ins EM-Jahr mit den Länderspielen am 23. März in Frankreich und drei Tage später gegen die Niederlande dabei sein werde.