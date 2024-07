"Im Bayern-Trikot geht es hoffentlich weiter“: Reaktionen auf Müller-Rücktritt

von SPORT1 15.07.2024 • 12:01 Uhr Thomas Müller gibt das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere bekannt. Fußball-Deutschland verliert eine seiner Ikonen - die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten.

Thomas Müller beendet wie erwartet seine erfolgreiche Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Das Viertelfinal-Aus gegen Spanien wird sein letztes von insgesamt 131 Spielen für die DFB-Elf bleiben. Thomas Müller wird Fußball-Deutschland fehlen.

SPORT1 zeigt die ersten Reaktionen alter und aktueller Weggefährten vom FC Bayern und dem DFB.

Holger Badstuber: „Chapeau zu deiner großartigen Karriere im Nationaltrikot! Deine Leidenschaft, dein Kampfgeist und dein unermüdlicher Einsatz haben dich zu einer wahren Legende gemacht. Es war eine Ehre, einige diese Momente gemeinsam mit dir zu teilen. Auf eine weiterhin erfolgreiche Zeit im Bayern-Trikot!“

Worauf Schweinsteiger hofft

Bastian Schweinsteiger „Lieber Thomas, was für eine unglaubliche Reise mit dem DFB-Team! Gemeinsam durften wir viele großartige Siege und bittere Momente im Trikot mit dem Adler auf der Brust erleben - mit dem Höhepunkt 2014 in Brasilien. Danke für alles, was du für das deutsche Trikot getan hast. Deutschland kann stolz auf dich sein! PS: Im Bayern-Trikot geht es hoffentlich noch die eine oder andere Saison erfolgreich weiter.“

Manuel Neuer (Nationaltorhüter): „Legende! Danke für alles im DFB-Team!“

DFB-Präsident Bernd Neuendorf: „Thomas Müller ist ein in jeder Hinsicht außergewöhnlicher Fußballer – ein mustergültiger Profi und ein echter Typ. Seine Leistungen und seine Titel sprechen für sich. Er hat einen der erfolgreichsten Abschnitte in der Geschichte unserer Nationalmannschaft mit seinen Toren und seinem Spielwitz wesentlich mitgeprägt, gekrönt durch den WM-Titel 2014 in Brasilien. Ich habe an Thomas Müller immer seine fußballerische Qualität bewundert. Aber auch seinen bodenständigen Charakter, seinen Humor und seine Klugheit. Der Spieler Thomas Müller wird unserer Mannschaft fehlen, der Mensch Thomas Müller mindestens genauso sehr.“

Bundestrainer Julian Nagelsmann: „Ich bin dankbar dafür, dass ich Thomas einen Teil seiner Karriere begleiten durfte, bei der Nationalmannschaft und beim FC Bayern. Es war mir eine Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten. Thomas ist ein leidenschaftlicher Profi, der für den Fußball noch immer genauso brennt wie am ersten Tag. Er hat unser EM-Team nicht nur mit seinen sportlichen Qualitäten bereichert, sondern auch als Anführer, als Vorbild, als Identifikationsfigur. Ich habe Thomas als einen sehr intelligenten Spieler erlebt – fußballerisch, emotional und ganz grundsätzlich. So sehr ich es bedaure, dass er nun nicht mehr bei uns dabei sein wird, so groß ist meine Hoffnung, dass Thomas den deutschen Fußball auch in Zukunft prägen wird – als Spieler des FC Bayern und zukünftig auch in weiteren Rollen. Wir werden ihn in der Nationalmannschaft sehr vermissen.“

„Jüngere Generation kennt das DFB-Team nicht ohne Müller“

DFB-Sportdirektor Rudi Völler: „Keiner ist wie Thomas Müller. Seinen Wert für den deutschen Fußball kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Egal, ob in all den Jahren beim FC Bayern oder bei der Nationalmannschaft – mit Thomas hat jedes Team neben einem Topstürmer immer auch ein Gesicht bekommen, einen vorbildlichen Charakter. Sein Spiel ist unorthodox, intuitiv, unberechenbar und genau deswegen erfolgreich. Wie er bei der Europameisterschaft vorangegangen ist, wie er den anderen Spielern geholfen, sie unterstützt und motiviert hat, das war beeindruckend. Bei den Bayern macht Thomas weiter – beim DFB wird er uns fehlen.“

