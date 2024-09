DFB-Spiel gegen Ungarn fast ausverkauft

Die Nationalmannschaft zieht auch nach der EM die Fans an. Das Spiel gegen Ungarn ist beinahe ausverkauft.

Die neue Begeisterung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft scheint sich auch nach der Heim-EM fortzusetzen. Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Spieler können jedenfalls zum Auftakt der Nations League gegen Ungarn auf ein volles Haus in Düsseldorf hoffen: Am Dienstagmittag waren 47.000 Eintrittskarten verkauft und nur noch rund 2000 zu haben.

Das Spiel wird am Samstag um 20.45 Uhr angepfiffen und live im ZDF übertragen. Drei Tage später fordert die Nationalmannschaft in Amsterdam den EM-Halbfinalisten Niederlande. Bei der ersten Vorbereitungseinheit waren in Herzogenaurach alle 23 nominierten Spieler dabei.