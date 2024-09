Kimmich trauert ihm nach

Furchtlose Freude: Das zeichnet Stiller aus

Ein Kroos-Erbe? Nagelsmann schwärmt schon

Auf der Pressekonferenz am Montagnachmittag lobte Bundestrainer Julian Nagelsmann Stiller in höchsten Tönen und begründete die Nominierung mit der Vorsaison: „Angelo bringt viel mit, hat letztes Jahr mit einer großen Dominanz und einer defensiven Intelligenz eine sehr gute Saison gespielt.“ Stiller ist der einzige Neuling, der es nach der EM ins Team geschafft hat.

Stiller mit Topwerten in der Bundesliga

Und mit einer Passquote von 93 Prozent gehört er zu den präzisesten Spielern in der Bundesliga. Ein Wert, mit dem er sich in denselben Sphären wie einst Kroos bewegt.

Auch die Tatsache, dass er variabel in der Defensive einsetzbar ist, spricht für ihn. In der Endphase der abgelaufenen Saison und zuletzt auch beim Bundesligastart gegen den SC Freiburg half Stiller sogar als Innenverteidiger aus.

Nagelsmann: „Er hat es jetzt verdient“

Und so steht Stiller am Beginn eines neuen Kapitels seiner noch jungen Karriere. Die kommenden Länderspiele bieten ihm die Gelegenheit, sich auf höchstem Niveau zu beweisen und möglicherweise den ersten Schritt in Richtung einer festen Rolle in der Nationalmannschaft zu machen.