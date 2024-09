Überraschende Kritik an DFB-Star - und Konter gegen Nagelsmann!

Ronald Koeman will die Schiedsrichter-Kritik von Julian Nagelsmann nicht einfach hinnehmen - und übt daher Kritik an der Spielweise von Jonathan Tah.

Koeman zu Nagelsmann: „Könnte auch wütend sein“

Nagelsmann hatte sich nach der Partie in Amsterdam über die Leistung von Schiedsrichter Davide Massa beschwert, was Koeman aber nicht nachvollziehen konnte. Er sah sein Team nicht bevorteilt, weil auch Oranje fehlerhafte Entscheidungen habe hinnehmen müssen.

Als Beispiel führte er hier erneut Tah an: „Der Schiedsrichter mag einige Entscheidungen getroffen haben, die nicht zu Deutschlands Gunsten ausfielen ... aber Tah bekam die Gelbe Karte letztendlich erst nach sechs Fouls.“ Tatsächlich lagen vier Vergehen vor, bis Tah verwarnt wurde. In der Halbzeit wurde er, auch nach einem Hinweis des Schiedsrichters an Nagelsmann , ausgewechselt.

So überraschend die recht offene Kritik an Tahs Spielweise war, so deutlich waren Koemans Worte in Richtung Nagelsmann: „Ich könnte auch wütend über manche Situationen sein. Aber so ist der Fußball.“