Weltrangliste: DFB-Team weiter auf Platz 13

Die deutsche Nationalmannschaft stagniert trotz des guten Starts in die Nations League in der FIFA-Weltrangliste. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) liegt nach dem Sieg gegen Ungarn (5:0) und dem Unentschieden in den Niederlanden (2:2) mit 1692 Punkten weiter auf Platz 13.

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann kann im nächsten Monat wieder Punkte sammeln. In der Nation League gastiert der viermalige Weltmeister am 11. Oktober in Bosnien-Herzegowina, drei Tage später kommt es in München zum Rückspiel gegen die Niederlande.